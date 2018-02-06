رصد 79 مخالفة في حملات تفتيشية بنجران

تركي السالم(صدى):

نجح مفتشوا مكتب العمل بمنطقة نجران ، من خلال حملة تفتيشية على عدد 177 منشأة، في رصد 79 مخالفة.

وتمثلت المخالفات في توطين محلات تأنيث المستلزمات النسائية وعددها 4 مخالفات، بالإضافة لرصد 12 مخالفة بشأن العمل في وظائف مقصورة على السعوديين، و7 مخالفات للعمل بدون الحصول على رخص .

بالإضافة إلى 16 مخالفة لـ ” العمل عند غير صاحب العمل “، و 40 مخالفة لـ ” العمل في غير رخصه العمل المصرح فيها “.

وشدد مكتب العمل بنجران على استمرار الحملات، وعدم التهاون في تطبيق قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية .