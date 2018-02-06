 تزامنا مع مطالبات ” تدويل الحرمين “.. تويتر يشتعل ” إلا الحرمين الشريفين “

نايف السالم(صدى):

ردًا على خطة قطر الفاشلة فيما تسعى إلى ترويجه حول تدويل الحرمين، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم #إلاالحرمينالشريفين.

وشارك المغردون معربين عن استنكارهم ، ومن ضمن التغريدات جاء مقطع فيديو سابقًا لوزير الخارجية عادل الجبير، حول مطالب تدويل الحرمين، قال فيها: ” المملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة بمنزلة عمل عدواني، ونعتبره بمنزلة إعلان حرب على السعودية “.

بينما غرد الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، قائلا: إن مطالبات تدويل الحرمين لا تفتح باب النقاش بل تكشف ما وصفه بـ”السقوط الأخلاقي”، على حد تعبيره.

وشارك وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد بتغريدة قال فيها : ” لا ينكر الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين إلا من أعماه الغلّ عن رؤية الحقيقة فقادته الضغينة ودفعه الحقد إلى القيام بأعمال دنيئة للإساءة للمملكة وللمسلمين في كل مكان “.

يذكر أن الدوحة روجت، عبر أذرعها الإعلامية، لما قالت إنه دعوة لتدويل الحرمين، ما استدعى ردودًا منددة بقطر وأسلوبها.