تفاصيل حادث دهس طالبة بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، بيانا بتفاصيل حادث الطالبة ألماس بنت خليل الحربي، التي توفيت إثر حادث أثناء وجودها داخل حافلة نقل الطالبات في طريق عودتها إلى منزل ذويها ظهر يوم أمس الأول الأحد.

وأكد البيان أنه أثناء انعطاف الحافلة التي كانت تُقِل طالبات الابتدائية الـ119، ومنهن الطالبة ألماس وزميلاتها، بأحد الشوارع الداخلية اصطدمت الحافلة بمظلة موقف سيارة خاصة تم إنشاؤه على رصيف أحد المباني السكنية بالحي؛ مما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ الخلفية للحافلة وارتطام حامل المظلة برأس الطالبة؛ مما أدى إلى وفاتها مباشرة، وإصابة طالبتين بإصابات طفيفة جراء تطاير قطع الزجاج وتلقتا العلاج وغادرتا المستشفى.

وأشار إلى أن سائق الباص سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ولم يكن في حالة تهور أو عاكسًا للسير، كما أوردت ذلك بعض الوسائل الإعلامية.

واستكمل: “الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الحادث، كما تم عقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة التي تم تشكيلها، برئاسة المدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل المدرسي بالمنطقة، وعضوية كل من مدير الأمن والسلامة، ورئيس قسم النقل المدرسي، وبحضور مندوبي ومتعهدي شركات النقل؛ وذلك للوقوف على أسباب وملابسات هذه الحادثة للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، وسيتم إعلان النتائج حال الانتهاء منها”.