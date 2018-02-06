محلل سياسي: من يعتقد أن تركيا تحارب ملاحدة عفرين فهو طرطور

طهران(صدى):

أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، إن تركيا تسعى لتحقيق مصالحها بدعم الإرهاب ، ساخرًا من التكهنات التي تشير إلى محاربتها الملاحدة في منطقة عفرين السورية .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” من يعتقد ان تركيا تحارب الملاحدة في عفرين كـالطرطور الذي اعتقد ان داعش تحارب من اجل الاسلام..واذا تعتقد ان نظام اردوغان يحتل الارض العربية ويقتل ابنائها الأكراد والعرب لنصرة سوريا فأنت بن عم الطرطور وكـ الذي يعتقد ان إيران دولة مقاومة وجبهة النصرة تشكيل ديمقراطي! ” .