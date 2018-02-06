بالفيديو.. أطباء يرقصون على ” إلعب يلا ” داخل غرفة العمليات بالأردن.. والنقابة تحقق

عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمصممة الأزياء العراقية، مينا روز وهي تغني الأغنية المصرية ” إلعب يلا ” مع كادر طبي قبل إجراء عملية جراحية لها.

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة حالة من الجدل على السوشيال ميديا، حيث استنكر النشطاء ما فعلته المصممة العراقية، خاصة أنها مجهزة لعملية جراحية.

من جانبها أصدرت نقابة الأطباء ووزارة الصحة في الأردن، اليوم الاثنين، قرارًا بفتح تحقيقًا منفصلين، في الواقعة.

وقال نقيب الأطباء الأردني الدكتور علي العبوس، أن مجلس النقابة سيقر في جلسته، غدا الثلاثاء، فتح تحقيق في ملابسات الفيديو ” الذي اعتبره مسيئا للقوانين والضوابط والأعراف التي تحكم مهنة الطب ” .