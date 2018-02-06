مسؤول كندي يشيد بجهود الملحقية الثقافية السعودية

نايف السالم(صدى):

أشاد مدير مركز التعليم الدولي بكلية ألجون كوين كولج إرنست مولفي، بمعرض الخط العربي وفنونه الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في كندا في كل من جامعة أوتاوا وكارلتون وكلية ألجون كوين ومدرسة قلاشان الحكومية ومركز سان لوران التجاري.

وجاء ذلك خلال الأيام الثقافية الستة للاحتفال بـ ” اليوم العالمي للغة العربية ” ، لتعريف المجتمع الكندي باللغة العربية وتاريخها ونشأتها، وبجماليات الخط العربي وفنونه.

وأوضح إرنست مولفي، أن كلية الجون كوين ترحب باستضافة هذه المناسبات الثقافية التي تتيح الفرصة لطلابها في التعرف عن قرب على ثقافة المجتمع العربي عامة والسعودي خاصة، منوهاً بجهود الملحقية الثقافية السعودية في هذا المجال.