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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. ضبط ملحمة تبيع أغذية فاسدة في شقة سكنية بأحد

بالصور.. ضبط ملحمة تبيع أغذية فاسدة في شقة سكنية بأحد
نايف السالم(صدى):

تلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة ، بلاغًا يفيد بوجود مخالفات في ملحمة بشقة سكنية في أحد ، أمس الإثنين .

وشنت الفرق الرقابية حملة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق ، وبالتنسيق مع بلدية منطقة أحد ، حيث ضبطت ملحمة تقوم بحفظ اللحوم والمقادم التي يظهر عليها علامات التلف والفساد ، بشقة سكنية ، تقوم عمالة ببيعها على أساس إنها طازجة .


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