بالصور.. ضبط ملحمة تبيع أغذية فاسدة في شقة سكنية بأحد

نايف السالم(صدى):

تلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة ، بلاغًا يفيد بوجود مخالفات في ملحمة بشقة سكنية في أحد ، أمس الإثنين .

وشنت الفرق الرقابية حملة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق ، وبالتنسيق مع بلدية منطقة أحد ، حيث ضبطت ملحمة تقوم بحفظ اللحوم والمقادم التي يظهر عليها علامات التلف والفساد ، بشقة سكنية ، تقوم عمالة ببيعها على أساس إنها طازجة .