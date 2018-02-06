رئيس الهلال: التعاقد مع الاتصالات السعودية يمثل نقلة استثمارية كبيرة

ماجد محمد(صدى):

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الهلال نواف بن سعد ، على حضور حفل توقيع اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية بين هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم مع شركة الاتصالات السعودية ، معربًا عن فخره وسعادته بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات الهامة والكبيرة من نوعها .

وأكد ” بن سعد ” على أهمية هذه الخطوة قائلًا ” هذه الخطوة تُعد نقلة استثمارية كبيرة وسيكون لها مردود متميز على المنتخبات الوطنية والأندية السعودية وكافة منافسات كرة القدم ” .

ووجه رئيس نادي الهلال الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، ورئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت ، ولمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ؛على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الاتفاقية الأكبر من نوعها في نطاق الشرق الأوسط .