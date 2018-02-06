4 خطوات لتفادي مشكلة ” القدم السكري “

متابعات(صدى):

يعرض مريض السكري نفسه للخطر إذا أهمل مراقبة وضبط نسبة السكر بالدم، لأن ذلك يؤدي إلى مضاعفات منها مشكلة ” القدم السكري ” ، وهي التسمية الشائعة لقرحة القدم.

وهناك عوامل مختلفة تساعد على تطوّر هذه المشكلة، مثل اعتلال الأعصاب الحسية المحيطة بالقدم، وكثرة الجروح الطفيفة بالقدم، وضعف العناية الصحية بالقدم أو ضعف حمايتها.

وتوفر الأحذية الحادة والأنواع سيئة التركيب حماية قليلة للقدم، وتزيد من خطر الإصابات وتُعتبر الوقاية من تقرّحات القدم مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لمرضى السكري، خاصة الذين يعانون من اعتلال الأعصاب.

ويذكر أن الخطوة الأهم في الوقاية من تقرّحات القدم السكري هي الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يتحقق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي مناسب، وممارسة النشاط البدني، وتناول الأدوية.

و توفر الأحذية الحادة والأنواع سيئة التركيب حماية قليلة للقدم، وتزيد من خطر الإصابات. إذا انجرحت القدم يتطلب الشفاء وقتاً طويلاً لمريض السكري. من الضروري الاستثمار في حذاء جيد، لا ضيق ولا فضفاض، ويتمتع نعل الحذاء بدعم على أن يكون ناعماً ليمنع الإصابة.

ويجب أن تنظف الجرح، وإزالة الغبار والأوساخ، والأنسجة الميتة بما في ذلك القيح، وتكرار التنظيف والتضميد الجرح مرة كل يومين أو 3 أيام.

ولتعزيز الشفاء يجب تقليل الضغط حول الجرح، عن طريق المشي على عكازين، أو باستخدام كرسي متحرك، مع ارتداء الأحذية المصممّة خصيصاً لهذا الغرض. يساعد أيضاً خفض الوزن على تقليل الضغط على القدم.

و تناول الدواء في الوقت المحدد، وفي هذه الحالة يتم وصف مضادات حيوية واسعة الطيف لتقليل الجراثيم.