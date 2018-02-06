بالفيديو.. آل الشيخ: شكرًا لمجموعة الاتصالات السعودية

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سعادته خلال حفل توقيع اتفاقية حقوق النقل والرعاية التسويقية مع STC، كما قدم الشكر للسادة الحضور.

وتحدث آل الشيخ، عن أحلامه وطموحاته في بداية تولي عملة في الهيئة العامة للرياضة، مؤكدًا أن توقيع الاتفاق مع STC، جاء أكثر مما كان يتوقع.

وقال آل الشيخ في تغريدة ، سعدت الليلة بحضور توقيع اتفاقية لأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط، وبثلاثة أضعاف العقد السابق، شكرا لمجموعة الاتصالات السعودية.. بالتوفيق للجميع ” .

وكان آل الشيخ، قد وقع عقد مع كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت ، وتم الاتفاق على مدة العقد البالغة 10 سنوات مقابل 6 مليار و600 مليون ريال.

ويشمل العقد حقوق النقل الحصري للمسابقات المحلية مثل دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد ومباريات ملحق دوري المحترفين، إلى جانب جميع مباريات المنتخب السعودي الرسمية التي يملك حقوقها اتحاد كرة القدم، أما حقوق الرعايات التسويقية في الاتفاقية، فتشمل رعاية رابطة دوري المحترفين ورعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم ورعاية لجنة الحكام في مباريات الدوري وبطولات الكأس ومباريات المنتخب، بالإضافة إلى الرعايات التقنية للبطولات ورعاية مناسبات الهيئة العامة للرياضة.