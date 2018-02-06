عادل عزت: عقد الشراكة مع الاتصالات السعودية حدث تاريخي

نواف السالم(صدى):

أكد عادل بن محمد عزت رئيس اتحاد كرة القدم ، إن توقيع عقد حقوق نقل مسابقات كرة القدم والرعايات التسويقية مع شركة الاتصالات السعودية ، يعد حدثًا تاريخيًا ، يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات .

وأشار ” عزت ” إلى أن هذا العقد يأتي تأكيدًا على سعي الاتحاد لنقل مميز لمباريات كرة القدم بالمملكة قائلًا ” يأتي توقيع هذا العقد مع Stc لنؤكد قبل أي شيء سعينا إلى إيجاد نقل مميز لمباريات كرة القدم السعودية لنواكب من خلاله القفزات العملاقة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات الحيوية ، بفضل التطلعات البعيدة والإنجازات المتلاحقة لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وتماشيًا مع رؤية 2030 لسمو سيدي ولي العهد ” .

وحرص رئيس الاتحاد السعودي على تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، على ما حظي به الاتحاد في الفترة الأخيرة من دعم وتقدير واهتمام كبير لما يحقق صالح الرياضة بالمملكة .