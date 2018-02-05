بالفيديو.. أمير مكة يشيد بإبداع شذا الطويرقي في تحدي القراءة

نايف السالم(صدى):

أعرب صاحب السمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة ، عن سعادته بالقدرات الإلقائية للطفلة شذا الطويرقي من الطائف ، وهي بطلة تحدي القراءة على مستوى فتيات المملكة ، حيث حصدت المركز الرابع من بين 16 دولة عربية في مسابقة ” تحدي القراءة ” التي أقيمت في دبي .

وفاجأت الطفلة سمو أمير مكة المكرمة والحضور بظهروها ترحب بـ ” الفيصل ” من خلال أسلوبها الذي تحدت به في مسابقة القراءة ، أثناء حفل تدشين المشاريع الصحية التطويرية .

وحظيت الطفلة شذا بإشادة الحضور ، عندما قالت ” حين حاولت الكتابة عن رجال يعملون لأحلام تتحقق لمحافظة تنتظر سمعت في النص صوتك ، وكلما حاولت شكر شخص لما قدمه ويقدمه لعروسنا الطائف ارتسم وجهك بين الكلمات ، فرأيت لوحة تحكي قصة إصرار ودعم لأن نكون في مقدمة العالم فكرًا وعملاً ونهضة ” .

واستطردت ” الطويرقي ” قائلة ” واليوم أعبّر عن نفسي وعن أطفال جيلي بحماسة تندفع نحو الأمل ، وأفكار تحلم بالمستقبل ، وكلمات مدادها مشاريع صحية تتحقق لوطن ومواطن ؛ لتخدم أبًا وأمًّا وابنًا وبنتًا.. لتخدم وطنًا معطاء ، يحتاج منا للعمل والتضحية ” .

وأضافت ” سيدي ووالدي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.. أعلم من تكون ، وتسألني لم أنت من بين البشر أذكرك ، ويجيبك أطفالك ، أطفال الوطن ، أطفال الطائف المأنوس بصمت لسنا نعلم معناه ، سوى أننا حين نراك نعلم سر فرحتنا ، وندرك أننا ذات يوم استفقنا من نومنا لنرى الفجر والنهضة بنور جديد ” .

وتابعت قائلة ” ويا معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.. إن العطاء نبع جارٍ، وإن العمل فكر واجتهاد ، واليوم نفرح جميعًا مواطن ومقيمًا بمشاريع صحية نوعية ، جعلت من الخدمات الصحية بمحافظة الطائف ورودًا غنّاء زاهية ، أريجها فواح، وثمارها ماتعة ، يقطف ثمارها أبناء الوطن.. فشكرًا بحجم السماء يملؤها ابتسامات طفلة تقف أمامكم ، تمثل طفولة الطائف، وتحمل عطرًا طائفيًّا ، تنثره عليكم ليفوح فرحًا وسعادة بتشريفكم وحضوركم ” .