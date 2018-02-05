” شرطة مكة ” تكشف تفاصيل هروب العامل الموقوف

نايف السالم(صدى):

‏‫كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بفتح باب الدورية الأمنيه والهرب منها، حقيقة الأمر.

وأوضح ” القرشي ” ، أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بواجبها في تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” ، تم ضبط خمسة عشر ” بسطة مخالفة ” يعمل بها أشخاص مخالفين لنظام الإقامة والعمل تم تسليمها لجهة الاختصاص، وعند ضبط أحد العاملين بها وأثناء إدخاله للدورية لتسليمه للجهة الإختصاص قام بالهرب.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، أنه تم تحديد هويتة الهارب، وجاري إحضاره لتسليمه للجهات المختصة لتطبيق التعليمات.