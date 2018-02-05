تعليم الخبر ينهي الاختبارات لـ 173 مرشحاً ومرشحة بالأعمال الإشرافية

عادل الحربي (صدى):

أنهى مكتب إدارة التعليم بمحافظة الخبر أمس، إجراء الاختبارات التحريرية لـ 173 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للعمل في مجال الأعمال الإشرافية داخل المدارس للبنين والبنات.

ووقف مدير التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني والمساعدة للشؤون التعليمية سوزان العفالق، ميدانياً على سير الاختبارات، وأعمال اللجان بمقر الاختبارات، ووجه مدير مكتب التعليم الخبر شكره لجهود المشرفين التربويين والمشرفات ضمن لجان العمل وقيادة المدارس المستضيفة للاختبارات على تهيئة الأجواء المناسبة للمرشحين حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم وسط أجواء مناسبة ومريحة.

من جانبه بين مشرف القيادة المدرسية ياقوت الياقوت أنه جرى اختبار 54 مرشحا للبنين و 119 مرشحة للبنات من المتقدمين لوظائف التشكيلات المدرسية رائد نشاط وأمين مصادر ومرشد طلابي ووكيل مدرسة وقائد مدرسة، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسماء المجتازين للاختبار خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية.