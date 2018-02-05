تعطل مصعد المركز القومي للبحوث المصري بوزير التعليم

القاهرة(صدى):

تعطل المصعد الرئيس للمركز القومي للبحوث في مصر أثناء نزول الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، خلال زيارة الوزير للمركز لحضور اجتماع مجلس الإدارة.

وبحسب تقارير صحافية مصرية، لم يتوقف المصعد في المكان المحدد له، حيث نزل عن الدور الأرضي وتعطل، ولم يتم التمكن من فتح أو تحريك المصعد إلا بعد أن وصل رجال الحماية المدنية، واستطاعوا فتح المصعد بعد أن أصيب من في الداخل بحالة من الإعياء، حيث استغرق الأمر وقتًا ليس بالقليل حتى تم فتحه.

ولكن أكد الدكتور أشرف شعلان، أن المصعد لم يسقط خلال تواجد الوزير داخله، كما لم يُصَبْ أيٌّ من الموجودين بأذى.