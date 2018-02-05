” ترامب ” ينتقد الخدمات الصحية البريطانية

واشنطن(صدى):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، النظام العام للتغطية الصحية في المملكة المتحدة ، وهو ما قد يؤدي لزيادة حدة التوتر مع هذه الدولة التي تعد أكبر حليف للولايات المتحدة .

وأشار ” ترامب ” إلى نظام التغطية في تغريدة له صباح اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يدفع الديموقراطيون من أجل نظام عام للتغطية الصحية في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة لأن نظامهم العام بصدد الإفلاس ولم يعد يعمل ” .

واستطرد قائلًا ” يريد الديموقراطيون أن يزيدوا الضرائب بشكل كبير، من أجل خدمات صحية سيئة. لا شكرا ” .