السجن 3 سنوات لمشتري لوحة السيارات رقم 1 في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر بإدانة متهم، اشترى لوحة سيارة تحمل الرقم ” واحد ” بشيك بدون رصيد، والحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة الأمارات عقب تنفيذ القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد أن شارك في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ” الإمارات للمزادات ” ، حيث قام بالمزايدة على الرقم 1، وعندما رسا مزاد لوحة لصالحه قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان ينوي تغطية قيمة الشيك بعد بيع رقم اللوحة بمبلغ أكبر، ومن ثم سداد قيمة اللوحة للجنة المنظمة للمزاد .

وفيما استندت المحكمة في إدانة المقيم إلى أن عقود ” الإمارات للمزادات ” تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات، التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لا يمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويُعتبر أي تصرف قبل السداد باطلاً وغير قانوني.