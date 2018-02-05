آل الشيخ يرد على هجوم مغرد اتحادي: فاهم الشجاعة غلط

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، ردًا على تغريدة دونها مشجع لنادي الاتحاد يزعم فيها أن الهيئة تدعم الأهلي باللاعبين الأجانب أكثر من أي فريق آخر في الدوري .

وكان المشجع قد كتب عبر حسابه على ” تويتر ” ، ” معوض خير ياعميد تعادل غير عادل أمام فريق أجانب الهيئة ” .

ورد ” آل الشيخ ” على هجوم المشجع قائلًا ” ما فهمت الجزئية الأخيرة ” ، ليبادر المشجع الاتحادي بالتوضيح قائلًا ” أكثر من نصف فريق الأهلي أجانب تكفلت بهم الهيئة ولازال العشم فيكم كبير بالوقوف مع العميد في المرحلة المقبلة أسوة ببقية الفريق ” .

وقال له رئيس هيئة الرياضة في رد آخر على توضيحه ” لاعبين اثنين صاروا نص الفريق ؟ فاهم الشجاعة غلط ” .