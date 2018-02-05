بالصور.. انطلاق بطولة الرياض لمحترفي التنس

ماجد محمد(صدى):

انطلقت اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض منافسات بطولة الرياض لمحترفي التنس ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بمشاركة 32 لاعباً يمثلون 7 دول عربية هي السعودية ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والبحرين.

وأسفرت نتائج الدور 32 من البطولة عن فوز اللاعب اللبناني جوفاني سماحة على اللاعب السعودي مساعد العزام بمجموعتين دون رد بنتيجة (2/6-3/6)، بينما تغلب اللاعب المغربي أيوب الشقروني على السعودي بدر العمران بمجموعتين للاشيء بنتيجة (0/6- 1/6)، كما فاز اللاعب الجزائري يوسف ريحان على البحريني حسن عبدالرضا بمجموعتين دون رد بنتيجة (2/6- 3/6) .

وتواصلت نتائج الدور الأول بفوز اللاعب السعودي عمر الثاقب على اللاعب الجزائري محمد نزيم بمجموعتين دون رد بنتيجة (0/6- 0/6) كما كسب السعودي الأخر راكان القعود اللاعب المغربي أمين هوده بمجموعتين دون مقابل بعد تخلف اللاعب المغربي عن حضوره مباراته، وتغلب اللاعب المغربي جدى مهدي على السعودي محمد الوسية بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (0/6- 0/6)، وكسب اللاعب المصري شريف صبري السعودي محمد العتيبي بمجموعتين دون رد ، كما فاز اللاعب المصري يوسف حسام على البحريني الياس عبدالرضا مجموعتين دون مقابل (1/6 – 0/6) ، وفاز اللاعب السعودي فهد السعد على اللاعب البحريني حمد عصام جعفر بمجموعتين للاشيء بنتيجة (3/6-0/6) .

وتستكمل صباح الغد مباريات الدور الأول ، حيث سيلعب المصري محمد صفوت أمام السعودي بدر العسعوس، والجزائري محمد حسان أمام اللاعب المصري كريم مأمون، واللاعب التونسي معاذ الشرقي أمام السعودي عبدالرحمن العزام، واللاعب السعودي صالح آل مطر أمام المغربي أنيس غربال، والمغربي أمين هوده أمام السعودي صالح الراجح.