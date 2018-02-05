بالصور.. جناح مستشفى حوطة سدير يجذب زوار المعرض الصحي بكلية العلوم والدراسات

تركية البدر(صدى):

جذب جناح مستشفى حوطة سدير في معرض الأسبوع الصحي بكلية العلوم والدراسات، زواره في أول أيام المعرض، مسجلاً إقبالاً من مختلف الفئات العمرية والمستهدفة بالتوعية والوقاية ، إذ بلغ عدد زوار الجناح في اليومين الأولين 436 زائراً .

وحظي جناح المستشفى هذا العام برعاية مجموعة المهيدب الطبية ، وجمعية البر الخيرية بحوطة سدير ، وافتتحه وكيل جامعة المجمعة أ.د مسلم الدوسري، ورئيس مركز حوطة سدير الأستاذ فهد الزكري، بحضور مدير المستشفى وعميد الكلية وعدد رؤساء الدوائر الحكومية.

وضم جناح المستشفى في بهو الكلية، 4 عيادات طبية بإشراف مختصين، بالإضافة إلى إقامة حملة للتبرع بالدم والتي تستمر طوال أيام المعرض بأربعة أسرة تبرع تحسباً للإقبال الذي سجله فريق الحمله في وقت سابق، مادعى إلى زيادة طاقم الحملة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

وشهدت حملة التبرع في اليوم الأول من المعرض منذ ساعاتها الأولى توافد العديد من المبادرين بدمائهم إذ بلغ عددهم 43 متبرعاً ، وفي اليوم التالي بلغ عدد المتبرعين 39 متبرعاً ، بإجمالي 82 متبرعاً خلال اليوم الأول والثاني من المعرض،

عيادة التثقيف الدوائي تشارك للمرة الثانية في فعاليات المستشفى بعد أن برزت أهميتها في فعالية سابقة ، شهدت إقبالاً لافتاً من الحضور الذين بادروا بطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الكثير من الأدوية المسكنة والمضادة.

وتميزت عيادة العلاج الطبيعي بمشاركتها في جناح مستشفى حوطة سدير ، بتخصيص غرفة فحص سريري وجلسات علاج طبيعي داخل المعرض روعي فيها الخصوصية التامة للمراجعين، ووفرت داخلها أحدث أجهزة العلاج الطبيعي بإشراف طاقم طبي متخصص.

الكشف المبكر عن السكري وقياسات كتلة الجسم والتوعية بخطر السمنة ، جاءت ضمن أولويات مشاركة عيادة فحص السكري و مكافحة السمنة بإشراف طبي من قطاع حوطة سدير الصحي والتوعية الصحية ، وسجلت العيادة إقبالاً من زوار المعرض الراغبين في إجراء فحص السكري ، إذ بلغ مجموع المفحوصين 116 زائراً بنهاية اليوم الثاني للمعرض .

يذكر أن معرض الإسبوع الصحي والذي تنظمه وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير ، يستمر إلى ثلاثة أيام ، بدءاً من يوم أمس الأحد ،بمشاركة القطاعات الصحية ، ممثلةً بمستشفى حوطة سدير ومستشفى المجمعة وهيئة الهلال الأحمر .