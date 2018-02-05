بدء القبول والتسجيل في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بمحافظة الخرج بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برامج المعهد للفصل التدريبي الثالث ، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات التبريد، وصيانة معدات الإنتاج ، عبر الموقع الإلكتروني للمعهد : https://dfp.edu.sa .
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وحسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد .
ويحصل المتدرب على عقد توظيف مباشر في عدد من مناطق المملكة ، وتأمين طبي ، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية ، ومكافأة شهرية تصل إلى 2300 ريال ، إضافة إلى تأمين السكن والمواصلات ، كما يمنح الخريجين المتميزين فرصة الإبتعاث في جامعات متخصصة خارج المملكة.
ودعت إدارة المعهد، المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية قد تأسس في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي بالتعاون مع بيت الخبرة الهولندية CINOP ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقع المعهد بحي المصيف شرق مدينة السيح .
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