بدء القبول والتسجيل في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح

عادل الحربي (صدى):

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بمحافظة الخرج بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برامج المعهد للفصل التدريبي الثالث ، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات التبريد، وصيانة معدات الإنتاج ، عبر الموقع الإلكتروني للمعهد : https://dfp.edu.sa .

‏واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وحسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد .

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ويحصل المتدرب على عقد توظيف مباشر في عدد من مناطق المملكة ، وتأمين طبي ، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية ، ومكافأة شهرية تصل إلى 2300 ريال ، إضافة إلى تأمين السكن والمواصلات ، كما يمنح الخريجين المتميزين فرصة الإبتعاث في جامعات متخصصة خارج المملكة.

‏ودعت إدارة المعهد، المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

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يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية قد تأسس في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي بالتعاون مع بيت الخبرة الهولندية CINOP ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقع المعهد بحي المصيف شرق مدينة السيح .