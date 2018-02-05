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بالفيديو.. شاب يقلد أذان الحرم المكي الشريف

بالفيديو.. شاب يقلد أذان الحرم المكي الشريف
نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لشاب يقليد أذان الحرم المكي الشريف.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلًا : ماشاء الله تبارك الله العظيم، لا قوة الا بالله.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1624 ] نشر منذ 4 ساعات

ما شاء الله تبارك الله

[ عدد التعليقات: 906 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله ! اعتقد ثلاثتهم اشتركوا في الاذان.

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