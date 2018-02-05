بالفيديو.. شاب يقلد أذان الحرم المكي الشريف

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لشاب يقليد أذان الحرم المكي الشريف.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلًا : ماشاء الله تبارك الله العظيم، لا قوة الا بالله.