بالفيديو.. شاب يقلد أذان الحرم المكي الشريف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لشاب يقليد أذان الحرم المكي الشريف.
وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلًا : ماشاء الله تبارك الله العظيم، لا قوة الا بالله.
تقليد اذان الحرم المكي الشريف 💙 pic.twitter.com/nrQd9WNiGE
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) February 5, 2018
صداوي[ عدد التعليقات: 1624 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شاء الله تبارك الله
abdul[ عدد التعليقات: 906 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله ! اعتقد ثلاثتهم اشتركوا في الاذان.