ضاحي خلفان: قطر شوكة إيران في خاصرة دول الخليج
أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، إن سياسة الحمدين الإرهابية تشكل خطرًا على وحدة وأمن واستقرار الخليج العربي والأراضي العربية من المحيط إلى الخليج .
وأشار ” خلفان ” إلى مدى خطورة الخطوات التي تتبعها السلطات القطرية ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يجند تنظيم الحمدين المرتزقة لتفتيت المفتت في الوطن العربي ” .
واستطرد نائب رئيس الشرطة في دبي عبر تغريدة أخرى قائلًا ” قطر شوكة إيران في خاصرة دول الخليج العربي ..تنظيم الحمدين الإرهابي يعمل على قدم وساق مع ارهابيي إيران ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7998 ] نشر منذ 1 ساعة
الضِـــــــرس لامِــــــــــن رقَــــــــــل مِــــــن شَــــــــلعِتِه لآآآآآبـــِــــــــــــــــــد .