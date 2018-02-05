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ضاحي خلفان: قطر شوكة إيران في خاصرة دول الخليج

ضاحي خلفان: قطر شوكة إيران في خاصرة دول الخليج
طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، إن سياسة الحمدين الإرهابية تشكل خطرًا على وحدة وأمن واستقرار الخليج العربي والأراضي العربية من المحيط إلى الخليج .

وأشار ” خلفان ” إلى مدى خطورة الخطوات التي تتبعها السلطات القطرية ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يجند تنظيم الحمدين المرتزقة لتفتيت المفتت في الوطن العربي ” .

واستطرد نائب رئيس الشرطة في دبي عبر تغريدة أخرى قائلًا ” قطر شوكة إيران في خاصرة دول الخليج العربي ..تنظيم الحمدين الإرهابي يعمل على قدم وساق مع ارهابيي إيران ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7998 ] نشر منذ 1 ساعة

الضِـــــــرس لامِــــــــــن رقَــــــــــل مِــــــن شَــــــــلعِتِه لآآآآآبـــِــــــــــــــــــد .

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