أمين القصيم يقدم العزاء لرئيس بلدية الدليمية في وفاة والده

سالم المطيري(صدى):

زار أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم الإثنين، رئيس بلدية الدليمية صالح بن نحيت وإخوانه لتقديم واجب العزاء بوفاة والدهم فهاد بن صالح بن نحيت والاطمئنان عن صحة المصابين أبناء رئيس البلدية.

يذكر أن الوكيل للمشاريع المهندس محمد المندرج ومدير عام الشؤون المالية عبدالله الفهيد، رافقوا “المجلي” خلال تأدية واجب العزاء ، وشكر النحيت الأمين على مواساته ووقوفه معهم.