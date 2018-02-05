ارتفاع مبيعات السيارات العاملة بالوقود البديل في بريطانيا

لندن(صدى):

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الإثنين، ارتفاع مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود البديل في بريطانيا، بما فيها السيارات الكهربائية، بنسبة 23.9% خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع بيانات نفس الشهر من عام 2017م.

وأشارت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، إلى أن مبيعات قطاع سيارات الجيل الحديث أو ” السيارات الخضراء ” الذي يشمل السيارات التي تعمل بالوقود البديل أو الكهرباء تستحوذ على نسبة 5.5% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد.

وفي ذات السياق، أشارت البيانات إلى انخفاض مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل بنسبة 25.6% مرجعة ذلك إلى سياسات الحكومة التي تهدف إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية العالية، من خلال فرض ضرائب إضافية على مالكي ذلك النوع من السيارات.

يُذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق عزمها منع بيع السيارات الجديدة التي تعمل بواسطة البنزين أو الديزل فقط بحلول العام 2040م؛ من أجل تخفيف حدة تلوث الهواء.