” البنتاجون ” ينفي نيته سحب أي جندي أمريكي من العراق

واشنطن(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” إيريك باهون، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا تنوي سحب أي جندي أمريكي من العراق على المدى القريب.

وأكد باهون، أن البنتاجون متفق مع حكومة بغداد على تحويل مهام القوات الأمريكية المنتشرة على أرض العراق إلى عمليات تركز على تدريب وحدات الجيش العراقي ورفع قدراتها على محاربة الإرهاب.

وأشار المتحدث الأمريكي، إلى أن واشنطن قد تباشر بسحب العتاد الثقيل مثل المدفعية طويلة المدى من طراز ” هاوتزر ” ، موضحًا أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق بموافقة حكومة بغداد الآن هو 5200 جندي، بالإضافة إلى ألفي جندي أمريكي منتشرين في سوريا.