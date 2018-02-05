المملكة تدعم موانئ عدن والمكلا والمخا اليمنية بأربع رافعات

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن أن صندوق التنمية بالمملكة، سوف يمويل الرافعات الأربعة التي ستزود بها موانىء كل من ” عدن والمكلا والمخا ” ، وذلك ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر حسابها على ” تويتر ” ، خلال انفو جرافيك، أنه ستتوفر فرص عمل لأبناء اليمن، وتكثف النشاط التجاري والإنساني الإقليمي الأن ومستقبلاً.

وكان السفير لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن عن تقديم أربع رافعات، ضمن خطة العمليات الإنسانية في اليمن، والتي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي.