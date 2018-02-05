4 خطوات للحفاظ على المركبة وإطالة عمرها

عادل الحربي(صدى):

يبحث العديد منا على طرق عديدة للمحافظة على المركبة وإطالة عمرها، ولكن كل سيارة لها طرق معينة في الحفاظ عليها، حيث يجب قيادة المركبة بسرعة منتظمة ولا تحاول التخفيف والإسراع بشكلٍ متتابعٍ دون داعٍ.

ويجب عمل صيانة وقائية لأجزاء المركبة بانتظام؛ وذلك لأن تلف بعض القطع يؤدي إلى تلف قطعٍ أكبر وأهم وأخطر.

وابتعد عن السقوط في الحفر أثناء القيادة، بل حاول الانحراف إلى أحد الاتجاهين إذا كان ذلك ممكنًا عند عبور حفرة ما أو مطب، ولا تحاوِل الضغط على الفرامل إلى آخرها عند عبور مطب.