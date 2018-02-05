خطوات هامه لتقسيم الراتب على مدار الشهر

نورة الشهري(صدى):

اتخذت المملكة إجراءات اقتصادية عديدة، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والنفط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن هناك إستراتيجية لتقسيم الراتب الشهري؛ تساعد في التغلب على هذه الأوضاع عن العمل بها، تعرف عليها:

أولًا: سداد الأقساط، وهي أول خطوة لتقسيم الراتب، حيث يتم استقطاع المبلغ الخاص بسداد الديون والأقساط الشهرية؛ حتى لا تنسى أو تتأخر في سداد هذه الأقساط مما يعرقل خطتك المالية.

ثانيًا: تحديد المبالغ المرغوب ادخارها، وذلك حتى تتمكن من وضع خطوط عريضة لنفقاتك خلال الشهر.

ثالثًا: ترتيب المصروفات من حيث الأولوية، ذلك من خلال عمل قوائم للمصروفات تحت مسميات مختلفة، منها قائمة خاصة بالمصروفات الثابتة مثل الإيجار وفواتير الخدمات المنزلية والاشتراكات الشهرية، وقائمة خاصة بالمصروفات الأساسية المتغيرة مثل الطعام والمواصلات ومصروفات الأطفال، بالإضافة إلى قائمة خاصة بالمصروفات الطارئة وهذه القائمة خاصة بالأمور غير المتوقعة وتحتاج إلى سيولة نقدية، مثل أمور صحية أو إصلاح أعطال، وأخيرًا قائمة خاصة بالمصروفات الإضافية مثل الترفيه والرحلات والهدايا.

رابعًا: يتم توزيع الدخل على هذه القوائم مع إعطاء الأولويات على حسب الترتيب المذكور، وتدوين جميع المصروفات مهما كانت قيمتها.

ويمكن تقسيم الراتب الشهري على ثلاثة أجزاء يتم حسابها، 50% لنفقات المعيشة الأساسية والثابتة والتي تختلف من شخص لآخر حسب الراتب مثل (الإيجار- فواتير الكهرباء- أقساط)، و30% للنفقات المتغيرة مثل الطعام والترفيه والتي تختلف من شهر لآخر، وأخيرًا 20% للمدخرات والتي تنقسم بين خطط للادخار المستقبلية أو الاستثمار أو حتى حالات الطوارئ.