مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم دورة بعنوان ” غيري ذاتك وجددي حياتك “

نايف السالم(صدى):

أقامت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الاثنين الموافق 1439/5/19 دورة بعنوان ( غيري ذاتك وجددي حياتك) لمده يومين من تاريخه وذلك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء وأسرهم( تراحم) بمكة برئاسة الشيخ / يحيى عطية الكناني.

تهدف لجنة تراحم الوطنية الخيريه الى رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم رعاية شامله حيث لها دور بارز وفعال في المساهة والمشاركةفي البرامج المقدمة.

وقد ألقت الدورة ممثلة اللجنة الدكتورة/ حياة يوسف ملاوي مدربة دولية معتمدة بهدف إكساب المتدربات طرق ومهارات استراتيجيات التغير الإيجابي.

تضمنت عدة نقاط مهمة منها :

معنى التغير وطرقه وايضاً أهمية فهم الذات وتقديرها ووضع أهداف لها بالاضافة الى التوضيح الشرعي للتغير ومنطلقات التغير الإنساني ولماذا يجب أن نتغير ؟؟

وأخيراً فوائد حب الذات ومراحل عمليه التغير وعناصره واستراتيجياته.

اختتمت الدورة بشكر القائمين على البرنامج باشراف مديرة المؤسسة بدور بنت هزاع الراجحي الشريف.