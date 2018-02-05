بالصور.. آبل تتكلف 5 مليارات دولار لخلق مقرها الجديد

متابعات(صدى):

نقلت شركة ” آبل ” عددًا من موظفيها إلى المقر الجديد لها ” آبل بارك ” ، والذي تصل تكلفته إلى خمسة مليارات دولار .

ويقع المقر الجديد للشركة في كاليفورنيا ، ليضم حوالي 12 ألف موظف في مبنى دائري يخطف الأنظار ، من الخارج والداخل .

وتحظر “آبل ” دخول العامة إلى مقر الشركة الجديد ، إلا أن بعض موظفيها التقطوا صورًا لها من الداخل وشاركوها عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .

ووفقًا لتقارير أجنبية ، فقد وفرت آبل مساحات مكتبية شاسعة للموظفين ، حيث ترددت أنباء أن الشركة تكلفت 1800 دولار لتنظيم مساحة لكل موظف سواء لممارسة عمله أو لممارسة أنشطة أخرى كالاسترخاء وعقد الاجتماعات وتناول الطعام .