” جوي سبورت ” يعلن منح بطل الدوري السعودي على 45 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

قال “جوي سبورت ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تيوتر ” : ” عقد STC لرعاية ونقل المنافسات السعودية سيبدأ من الموسم الرياضي المقبل على أن يكون الموسم الحالي الأخير لمجموعة MBC ” .

وأضاف ” جوي سبورت ” : ” أكثر من 45 مليون ريال سيحصل عليها بطل الدوري السعودي من حقوق النقل التلفزيوني من هذا العقد ” .

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، قد وقعي اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية، التي تمنح الناقل الجديد حق نقل كافة مسابقة الكرة السعودية لمدة 10 سنوات، مقابل 6 مليار و600 مليون ريال.