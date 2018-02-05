بالفيديو.. هروب مسؤولين بشركة في برج جدة عقب هجوم العمال عليهم

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحظة هروب مسؤولو إحدى شركات المقاولات الكبرى العاملة في برج في جدة عقب هجوم عمال الشركة عليهم، حيث قيل إن السبب هو تأخر الرواتب.

وأظهر مقطع فيديو عددًا كبيرًا من الأشخاص الهاربين، سواء على السيارات أو ركضًا، بعيدا عن مبنى مشروع البرج، في حين يتبعهم العمال من بعيد وسط صيحات واضطراب من الجانبين.