مؤسس علي بابا: الثروة لم تجعلني سعيدًا

بكين(صدى):

قال رئيس ومؤسس مجموعة علي بابا التجارية وأغنى رجل في الصين جاك ما إنه كان أكثر سعادة عندما لم يكن يمتلك المال.

ويرى جاك ما أن عمله في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى الجامعات المحلية شكّل أفضل الأوقات سعادة في الحياة ” . وكان مرتبه آنذاك يبلغ 75 ينا صينيا، ما يعادل 12 دولارا تقريبًا.

وكان رجل الأعمال الصيني قد أعلن في خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك عام 2015، أن الثروة لا تجعله سعيدا، وأن السعداء هم من يملكون أقل من مليون دولار فقط لأنهم يعرفون كيف ينفقون المال على سعادتهم.