غدًا.. زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية

علي العنزي(صدى):

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك غدًا الثلاثاء، ورشة عمل تعريفية بالزراعة العضوية بالتعاون مع إدارة الإنتاج العضوي وشركة مزارع أسترا الغذاء، وذلك بمزارع أسترا بتبوك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي مهيدي العميم ، أنه سيتم خلال الورشة استعراض أهمية الزراعة العضوية وآلية التحول، وتوثيق المنتجات العضوية ، والسماد العضوي ، والمكافحة الحيوية، بالإضافة إلى تسويق المنتجات العضوية .

ودعا الدكتور العربي المهتمين والمزارعين كافة لحضور الورشة والاستفادة منها.