ضبط 313 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في الدمام

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع مكتب عمل الدمام مؤخرًا حملات رقابية، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، تحت شعار ” وطن بلا مخالف ” ، أسفرت عن ضبط 313 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتفعيل حملة “ وطن بلا مخالف ” ، التي تتم تحت إشراف ومتابعة إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل، حيث تضمنت الحملة زيارة 65 منشأة تم ضبط مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل بها.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عارف بن محسن الشهري، أن الجولات الميدانية أسفرت عن ضبط 313 مخالفًا لنظام الإقامة و6 مخالفين للمادة 39 من نظام العمل تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم وتسليمهم مباشرة لجهات الضبط.