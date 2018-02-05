صدارة ” السومة ” في قائمة هدافي الدوري تحت التهديد

نواف السالم(صدى):

بدأ مركز الصدارة الذي يحتله السوري الأهلاوي عمر السومة في قائمة هدافي دوري المحترفين في التزعزع ، بعد نهاية منافسات الجولة العشرين .

وكان ” السومة ” يحتل الصدارة برصيد 10 أهداف بالتساوي مع نجم الفيحاء التشيلي روني فرنانديز الذي احتل المرتبة الثانية في قائمة الهدافين ، إلا أن الأهلاوي السوري يتميز عن فرنانديز بتسجيله 10 أهداف خلال 10 مباريات بمعدل 878 دقيقة لعب فقط ، فيما سجل التشيلي أهدافه بمعدل 1613 دقيقة لعب .

فيما احتل النصراوي محمد السهلاوي المركز الثالث في القائمة برصيد 9 نقاط ، ليليه نجم الاتحاد أحمد العكايشي الذي سجل عدد الأهداف نفسه ، ليتذيل القائمة النجم العالمي ليوناردو برصيد 8 أهداف .