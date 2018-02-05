بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تدريباتهم استعدادًا لمباراة الجولة الـ 21 من منافسات دوري المحترفي، لمواجهة الفيصلي الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام الاتحاد تدريبات استرجاعية واستشفائية قبل أن يأذن لهم المدير الفني بالمغادرة، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات تنافسية وتكتيكية، بإشراف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.