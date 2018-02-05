رئيس بلدية ابن شريم بالحدود الشمالية يكرم مغرد على ” تويتر “

سعيد العجل(صدى):

في خطوة لاقت استحسان المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة .

قام رئيس بلدية ابن شريم الاستاذ سعيد بن حبيب السالم هذا اليوم الاثنين ١٩٥١٤٣٩ بتقديم شهادة شكر وتقدير إلى الاستاذ سالم بن علي الشمري نظير تفاعله الدائم مع حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأوضح رئيس البلدية ان المشاركة المجتمعية احد الأسس الذي يقوم عليه العمل البلدي وان تقديم الشكر للمواطن يعكس الاهتمام الذي توليه البلدية لجميع الجوانب التي تقع في دائرة اختصاصها.