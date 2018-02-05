بالصور.. أمانة الرياض تشن حملة في حي السلي لتعقب الباعة المخالفين

حمود العنزي (صدى):

نجحت أمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة وبمساندة من شرطة الحائر، في ضبط عدد من العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص؛ وذلك في إطار حملتها لمكافحة البيع الجائل المخالف للأنظمة والمشوه للمدينة، كما تنفذ حملات إزالة وإغلاق للمنشأت المخالفة ذات الأثر البيئي والتلوث البصري جنوب الرياض.

وفي إطار سعيها الحثيث للحد من المباسط العشوائية أكدت بأنها مخالفة تستوجب العقوبة وسلوك غير حضاري، لذا باشرت الأمانة حملاتها في حي السلي لتعقب الباعة المخالفين وصادرات البضائع المعروضة، تنفيذًا للأنظمة.

وتدعو أمانة الرياض الموطنين بمساعدة ومساندة عمل الأمانة بالتزام التعليمات والأنظمة التي تصدرها لإظهار العاصمة بمظهر لائق بمكانتها ولتحقيقي أهداف رؤية 2030.