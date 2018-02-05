جامعة حفر الباطن تعلن عن أسماء المرشحين على الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت جامعة حفر الباطن، اليزم الإثنين، عن أسماء عدد من المرشحين على وظائف الجامعة في مختلف فئات البنود ” عمال ومستخدمين ” ، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وأوضحت الجامعة أنه على جميع المرشحين، الحضور يوم الأحد 25/5/1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/5/1439هـ، وإحضار جميع الوثائق المطلوبة لإنهاء إجراءات الترشيح في عمادة شؤون الموظفين.

وأشارت الجامعة، إلى أن من لم يحضر خلال هذه الفترة فسوف يلغى ترشيحه على تلك الوظيفة، ويعتبر ذلك عدولًا منه عن الوظيفة.

وللاطلاع على أسماء المرشحين على الوظائف الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.