بالفيديو.. زيدان يعلق التدريب أثر تغطية الثلوج لملعب البرنابيو

ماجد محمد(صدى):

وجه المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الإثنين، بتعليق التدريب إثر تساقط الثلوج على المدينة الرياضية ” فالديبيباس ” ، حيث غطى الثلج أرضية ميدان ملعب البرنابيو، باستثناء الجزء الذي توجد فيه ماكينات صيانة العشب.

وتشهد عدة مدن إسبانية تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ بداية فصل الشتاء؛ الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة السير في العديد من الطرق الرئيسية بسبب كثافة الثلوج.