رحالة ألماني يكشف أسرار نقل مسلة تيماء إلى متحف اللوفر الفرنسي
حملت قصة انتقال مسلة تيماء السعودية إلى متحف اللوفر بباريس منذ 134 عامًا ، الكثير من المغامرات والقصص التي كشف عنها الرحالة الألماني يوليوس أويتنج في كتابه ” رحلة داخل الجزيرة العربية ” ، حيث أشار خلاله إلى أن رحلته إلى المنطقة بدأت عام 1883 بمرافقة الرحالة الفرنسي تشارلز هوبر ، ليستضيفه فهد الطفل في تيماء ليجد أغلى كنوزها وهي المسلة .
وأوضح الرحالة ” أويتنج ” ، إنه رأي حجرًا على القائم الأيمن من الباب الداخلي ، يحمل أشكال آدمية ونصوص باللغة الآرامية تعود للقرن السادس قبل الميلاد ، فنسخ ما نقش على الحجر ، ليمنح صاحب المنزل بعض النقود .
وروى الرحالة الألماني إنه أحضر 7 رجال في اليوم التالي الحجر إليه من قصر طليحان ، ليفك رموز المسلة والتي كانت 23 سطرًا ننحدث عن تنصيب أحد الكهنة في معبد صلم في تيماء ، وإلزام المعابد الأخرى بتقديم محصول التمر إلى 21 نخلة كضريبة للمعبد .
واتفق الألماني يوليوس مع زميله الفرنسي ” هوبر ” قبل بدء رحلة نقل الحجر إلى باريس ، على أن يكون من نصيبه كل الآثار القديمة التي يعثرون عليها .
ولفت الألماني إلى أن نقل المسلة كان أمرًا صعبًا للغاية ، حيث أن وزنها بلغ 150 كيلو جرامًا ، إلا أن الفرنسي نجح في نقلها من تيماء إلى جدة ولكنه قتل هناك ، وفي عام 1884 نقل القنصل الفرنسي المسلة إلى فرنسا مع بقية مقتنيات هوبر .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42306 ] نشر منذ 37 دقيقة
يشلحون البشر من كنوزهم ، في غفلة من الناس ,,
,, الا لعنكم الله ياحراميه يالابسين ثياب الصدق والنية الحسنه ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14249 ] نشر منذ 34 دقيقة
يقول لك رحاله وهم حراميه تراث
alfahd42[ عدد التعليقات: 14249 ] نشر منذ 33 دقيقة
نحن شعوب طيبين القلب ونحسب كل الناس مثلنا