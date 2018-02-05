بالصور.. ضيوف خادم الحرمين يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

نايف السالم(صدى):

وصلت الدفعة الحادية عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، إلى مكة المكرمة اليوم الذين قدموا من 7 دول وهي طاجيكستان، وقرقيزستان، وكازاخستان، وروسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء، والبالغ عددهم (200) معتمر ومعتمرة.

وفور وصولهم قام الضيوف ، بأداء مناسك العمرة رافعين أكف الضراعة لله – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خير الجزاء على ما لقوه من عناية واهتمام، وتوفير لكل الإمكانات من أجل أدائهم مناسك العمرة، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة، مشيدين بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وسيتضمن برنامج الضيوف في مكة المكرمة، لقاء مع أحد أئمة وخطباء المسجد الحرام، وزيارات لمصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، وغيرهما من معالم مكة المكرمة، كما رتبت أمانة البرنامج للمستضافين يوماً ترفيهياً بمتنزه الكر في الطائف.