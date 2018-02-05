مقتل 17 عنصرا من القوات التركية في عفرين بشمال سوريا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن مقتل 17 عنصرا من القوات التركية والفصائل الموالية له بمدينة عفرين السورية.

وقال المرصد ، ” إن حصيلة القتلى من الجيش التركي خلال يوم أمس بلغت 17 عنصرا من القوات التركية والفصائل الموالية له، لافتا إلى أن القوات التركية حتى الآن تمكنت من السيطرة على 16 قرية وبلدة في عفرين.

ومن جانبه.. أعلن الجيش التركي مقتل 7 من جنوده خلال المعارك أمس مع القوات الكردية بينهم خمسة قتلوا في دبابة، خلال عملياته العسكرية في عفرين شمال سوريا.. وأضاف الجيش أنه وجه ضربات جوية للمواقع الكردية في عفرين دمرت مخابئ للمقاتلين الأكراد، ومخازن للأسلحة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية كردية بارتفاع أعداد قتلى الهجوم التركي على مدينة عفرين شمالي سوريا إلى أكثر من 150 مدنيا وإصابة 300 آخرين منذ بدء العملية العسكرية هناك.