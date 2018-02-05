غدًا.. الشيخ ” الصغير ” يقدم شرح صحيح مسلم كاملاً

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

يواصل المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها –عضو مجلس الشورى سابقا – الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير تقديم درسه الأسبوعي في شرح صحيح مسلم رحمه الله في عامه الثاني وذلك يوم غدٍ الثلاثاء ٥/٢٠ بجامع الخنيني بحي جرير بالرياض .

ذكر ذلك مدير المكتب العلمي لمكتب الشيخ فالح الصغير الأستاذ سعيد المجادعة وأوضح أن الدرس يبدأ مباشرة بعد صلاة المغرب من كل ثلاثاء ويمكن الاستماع له من خلال حساب الشيخ فالح الصغير في تويتر ( إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها أو الدخول مباشرة عبر موقع شبكة السنة النبوية http://www.alssunnah.com .

كما يمكن متابعته مباشرة عبر برنامج بيرسكوب ودعا المجادعة المختصين في السنة النبوية وعموم أفراد المجتمع للحضور والاستفادة مشيراً أنه يوجد مكان مخصص للنساء .