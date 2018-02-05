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ضيوف خادم الحرمين يتوجهون إلى مكة لأداء العمرة

ضيوف خادم الحرمين يتوجهون إلى مكة لأداء العمرة
نايف السالم(صدى):

توجهت الدفعة الحادية عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، اليوم الإثنين .

وتضمن البرنامج المعد لهم ، عددًا من الزيارات التي يعد أبرزها الوقوف على المعالم التاريخية بالمدينة المنورة ، وزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، فضلًا عن دروس تعليم كيفية ارتداء الإحرام بالشكل المناسب اتباعًا لسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك قبل مغادرتهم إلى مكة .

وبلغ عدد ضيوف البرنامج 200 شخصية إسلامية من 7 دول إسلامية بارزة ، وهي طاجيكستان ، وقرقيزستان ، وكازاخستان ، وروسيا ، وأوزباكستان ، وأذربيجان ، وروسيا البيضاء .

 


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