مستشار قانوني يكشف سماسرة تجارة الديات

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار القانوني عبدالرحمن اللاحم، أن ” هناك مافيا تقتات على تجارة الديات، ومنهم وجهاء ورجال دين، أثْرَوْا على حساب هذا الملف ” .

وقال اللاحم في برنامج ” ياهلا ” المذاع عبر فضائية روتانا خليجية، إن ” تجارة الدم والديات أصبحت ظاهرة تتنامى بشكل كبير بعيدا عن النقد البناء لأنها تتقاطع مع الأعراف القبلية والموضوعات الدينية في نفس الوقت ” .

وأضاف المستشار القانوني، أن التقاليد في بعض العوائل تجعل ممن يستهين بالدماء يمارس هذا العنف بطلا، وأصبح الأمر ” هياط ” .

وأوضح اللاحم، أنه ” لا توجد جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان أكثر ظلما من إزهاق النفس البشرية، ورغم هذا تكتتب القبيلة على جمع الدية لمجرم، واستقباله على أنه بطل بعد خروجه من هذه المشكلة ” .