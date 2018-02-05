المقاومة الإيرانية تدين الهجوم الهمجي لقوات نظام الملالي ضد الدراويش

طهران(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن المقاومة الايرانية تدين بقوة الأعمال الهمجية التي نفذها نظام الإرهاب الحاكم بإسم الدين في إيران ضد الدراويش الغوناباديين في العاصمة طهران وكذلك تعرض عناصر القمع وهجومهم على مقر إقامة زعيم الدراويش الدكتورنورعلي تابنده في شارع كولستان بالعاصمة.

وأضافت المصادر إن المقاومة تدعو عموم المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إتخاذ عمل عاجل لوضع حد لهذه التدابير القمعية ورفع كل القيود والتمييز ضد الدراويش.