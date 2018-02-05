بالصور.. أمير عسير يترأس اجتماع لجنة التوطين

أبها(صدى):

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة عسير بأعضاء اللجنة، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إتاحة جميع فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وانخراطهم في أعمال القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

واطلع سموه على ما قامت به اللجنة من أعمال بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من برامج ومسارات عمل تعكس واقع التوطين بالمنطقة, إضافة إلى اطلاع سموه على ما تحقق من نتائج وجهود مبذولة خلال الفترة الماضية لتطبيق قرار التوطين.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، مشدداً على سرعة التنفيذ ورفع التقارير وضع مؤشرات أداء قياس مدى تطور أعمال لجنة التوطين.